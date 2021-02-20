Источник материала: Хартия'97

В России выявили первый в мире случай инфицирования человека гриппом A(H5N8) 1 20.02.2021, 17:19

Иллюстрационное фото

Данные направлены в ВОЗ.

Первый случай инфицирования человека вирусом птичьего гриппа выявили в России, сообщила в субботу глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом пишет interfax.ru .

"Сегодня я хочу сообщить о важном научном открытии, которое сделали ученые научного центра "Вектор" Роспотребнадзора РФ: лабораторно подтвержден первый случай инфицирования человека вирусом гриппа А, гриппа птиц A(H5N8)", - сказала Попова.

Попова пояснила, что вирус выявлен у семерых сотрудников птицефабрики на юге России, где в декабре 2020 года среди поголовья птиц зарегистрировали вспышку гриппа птиц.

По ее словам, вирус у них протекал в легкой форме, риски были "минимизированы, дальнейшего развития ситуация не получила", переболевшие чувствуют себя хорошо.

"Вирус способен передаваться от птиц к человеку, преодолел межвидовой барьер. Но на сегодня от человека к человеку этот вариант вируса гриппа не передается. Насколько быстро последующие мутации позволят преодолеть и этот барьер, покажет время", - сказала Попова.

Она отметила, что поскольку вирус обнаружен на ранней стадии, это дает время подготовиться к его возможным мутациям, когда этот грипп, возможно, сможет передаваться от человека к человеку и подготовить тест-системы и вакцинные платформы.

"Данные об инфицировании первого человека новым гриппом A (H5N8) направлены в ВОЗ. Это случилось несколько дней назад, как только мы стали полностью уверены в результатах. Вектор разместил в международной базе GISAID данные полногеномного секвенирования вируса А(H5N8)", - сказала Попова.

В ноябре научный центр "Вектор" сообщал, что в 15 регионах России циркулирует новый вирус гриппа H5N8 среди домашней и дикой птицы. При этом для человека вирус был не опасен.

ВОЗ сообщает, что раньше люди заражались вирусами A(H5N1), A(H7N9) и A(H9N2) вируса птичьего гриппа и подтипами A(H1N1), A(H1N2) и (H3N2) вируса свиного гриппа.

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