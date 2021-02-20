Источник материала: Хартия'97

Белорусские партизаны выходят на улицы 20.02.2021, 17:16

Иллюстрационное фото

В столице и регионах проходят акции протеста.

В Беларуси продолжаются акции против режима Лукашенко. Сегодня в Копище появился национальный флаг, пишет телеграм-канал «Баста» .

В Минском же районе партизаны завязывают бело-красно-белые ленточки на деревьях.

А жители улицы Притыцкого вышли сегодня на шествие.









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