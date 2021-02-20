|
Белорусские партизаны выходят на улицы
Источник материала: Хартия'97
Белорусские партизаны выходят на улицы
В столице и регионах проходят акции протеста.
В Беларуси продолжаются акции против режима Лукашенко. Сегодня в Копище появился национальный флаг, пишет телеграм-канал
В Минском же районе партизаны завязывают бело-красно-белые ленточки на деревьях.
А жители улицы Притыцкого вышли сегодня на шествие.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В столице и регионах проходят акции протеста.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)