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«Работаю на заводе почти 20 лет и с таким именно абсурдом столкнулась впервые»
Источник материала: Хартия'97
«Работаю на заводе почти 20 лет и с таким именно абсурдом столкнулась впервые»
Частный завод в Гомеле в шоке от решений местной администрации.
- Я работаю здесь почти 20 лет и с таким именно абсурдом столкнулась впервые, — рассказывает
Работников “Сантекс” поставили перед фактом: “СРОЧНО! В весенний период 2021 года Ваше предприятие (организация) будет осуществлять работы по посадке деревьев” на территории района.
В связи с этим до 28 февраля завод обязуют заключить договоры с лесхозами и питомниками, до 1 марта отобрать саженцы и до 1 апреля заплатить за их поставку.
Более того: в срок до 20 марта “необходимо подготовить не менее двух колышков жёлтого цвета для каждого саженца, гофру, подвязочный материал, грунт, определиться с тем, как будет осуществлён полив саженцев при посадке и далее согласно графика полива до их передачи на баланс эксплуатирующей организации”.
Согласно документу, посадку деревьев необходимо осуществить с 20 марта по 20 апреля 2021 года. Такой подход администрации района напоминает предпервоапрельскую шутку.
“Вообще-то, это не по профилю, — говорит помощница директора. — Что значит мы посадим? Кто и как посадит? Абы как? Это выкинутые деньги! Мы не против сажать деревья, всё это хорошо. Но мы не знаем, какие деревья, как их правильно сажать, их же и поливать надо. В городе есть организации, которые занимаются озеленением. Если у них нет денег, то можно просто попросить денег, а не то, чтобы мы их сами закупали и сажали.
Мы вообще занимаемся металлообработкой. Нам что — снимать людей с работы? Слесарей отправлять сажать деревья или что? А поливать их они будут пешком ходить, потому что машин у нас нет. Это какой-то абсурд”.
Татьяна рассказывает, что за время её работы на предприятии случалось всякое: могли, например, попросить выделить деньги на закупку инвентаря ко Дню города, поздравить ветеранов с каким-нибудь праздником, убрать территорию… В зависимости от ситуации на “Сантекс” принимали решение — “когда-то отказывали, когда-то нет”.
В письме из администрации района не указано, сколько конкретно деревьев должны посадить заводчане, а написано, что “количество доведено по телефону”. На заводе говорят о ста саженцах.
“Это устная договорённость, звонили нашему идеологу, — поясняет собеседница. — Последние года два такую информацию письменно не доводят. Двумя-тремя деревьями точно не обойдётся — всё-таки завод, средний бизнес".
Помощница директора считает, что обязывать негосударственное предприятие закупать саженцы и сажать деревья — то же самое, что заставлять его оформлять ведомственную подписку:
“Раньше в администрации обсуждали, на сколько изданий мы должны подписаться, утверждали и письменно доводили до нас, теперь просто звонят: “Надо подписаться на столько-то”. Это то же самое. Законно? Нет. Это всё добровольно-принудительно”.
“Мы планируем проводить мероприятия по озеленению, и наши предприятия нам помогают”, — говорит начальник жилищно-коммунального отдела и благоустройства администрации Советского района Гомеля Андрей Харыбин. На основании какого закона можно обязать негосударственное предприятие закупать саженцы, сажать деревья и организовывать за ними уход, чиновник комментировать отказался.
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Частный завод в Гомеле в шоке от решений местной администрации.
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