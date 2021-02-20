Источник материала: Хартия'97

Российский валютный рынок поставили в ступор 1 20.02.2021, 16:53

На российский рубль давит ускорение инфляции.

Российский валютный рынок погрузился в состояние «оцепенения», игнорируя нервный тик нефтяных котировок и новости по санкциям из ЕС, пишет finanz.ru .

С начала недели фьючерсы на сорт Brent успели взлететь на 8%, упасть на 4%, но курсы в Москве словно разбил паралич: доллар приклеился к отметке 74 рубля, а евро - застрял около 89.

На 15:26 пятницы курс доллара с расчетами «завтра» не меняется относительно торгов четверга, а с начала недели растет лишь на 17 копеек, до 73,9050 российского рубля.

Евро после ступора в понедельник-среду начал вяло дорожать в четверг, следуя за динамикой форекса. В пятницу он прибавляет 39 копеек и торгуется по 89,67 рубля.

В первые две недели февраля рубль отыграл 2,5 рубля у доллара и 3 рубля у евро. Но неожиданно возникший спрос на валюту оборвал полет.

Покупатели долларов начали появляться на рынке еще в конце прошлой недели и активизировались, когда курс ушел ниже отметки 73,5, следует из биржевых данных.

Общий спрос в паре доллар-рубль с расчетами «завтра» (сумма всех заявок на покупку, зарегистрированных биржей) вырос по сравнению с началом месяца вдвое. В пятницу покупатели умерили пыл, но их по-прежнему в 1,5 раза больше, чем продавцов.





Валюта понадобилась кому-то из российских компаний или банков: «активные покупки» исходят от «локальных участников», отмечает директор по инвестициям ИК «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой.

Этот спрос уравновешивает предложение валюты от экспортеров, говорит он. В результате курсы зажаты в тиски.

Крупная сумма в валюте в ближайшее время нужна «Газпрому»: 26 февраля у компании наступает срок погашение еврооблигаций на 750 млн долларов. Впрочем, это долг «Газпром» с лихвой рефинансировал, разместив аналогичные бумаги на 1 млрд евро.

На рубль давит ускорение инфляции, говорит ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков. На середину февраля темпы роста потребительских цен достигли 5,4%, установив рекорд с ноября 2016 года. Заморозка на рынке сахара и масла оказалась бессильна остановить инфляцию по широкому спектру продуктов, и если обуздать процесс не получится, уже 19 марта ЦБ РФ может рассмотреть повышение ключевой ставки, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

На рынке долга повышение ставок равносильно снижению цен на облигации: это значит, что не будет притока капитала в ОФЗ и, соответственно, рубль, поясняет Кочетков.

Рубль сможет вернуться к росту, как только инфляционный всплеск себя исчерпает, успокаивают аналитики Commerzbank Впрочем, потенциал невелик: доллар может снизиться до 70 рублей к концу года, полагают в банке.

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