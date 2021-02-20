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Возле мемориала Борису Немцову в Москве прошли задержания
Источник материала: Партизан
В ночь на 20 февраля силовики огородили, а потом зачистили мемориал Немцову, убрав все цветы, свечи и портреты
Также были задержаны несколько человек, позже их отпустили без составления протоколов.
Полиция проводит задержания у мемориала Борису Немцову на Большом Москворецком мосту. "ОВД-Инфо" сообщает о задержании 8 человек, в том числе активиста "Солидарности" Юрия Константинова, который дежурил у мемориала, и людей, которые хотели возложить цветы к месту гибели политика.
Волонтер проекта "Немцов мост" Григорий Симаков сообщил "МБХ медиа", что задержанных доставили в ОВД "Китай-город". Что им вменяется, пока неизвестно.
Отметим, в ночь на 20 февраля силовики огородили, а потом зачистили мемориал Немцову, убрав все цветы, свечи и портреты. Также были задержаны несколько человек, позже их отпустили без составления протоколов. В субботу на мосту дежурят сотрудники полиции. Симаков ранее сообщил, что они запретили возлагать цветы к мемориалу,
Напомним, российский политик новой формации Борис Немцов был застрелен на Большом москворецком мосту в Москве в ночь с 27 на 28 февраля 2015 года. Похоронен на Троекуровском кладбище.
В июле 2017 года по обвинению в убийстве Немцова по найму в составе организованной группы были осуждены пятеро человек.
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В ночь на 20 февраля силовики огородили, а потом зачистили мемориал Немцову, убрав все цветы, свечи и портреты
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