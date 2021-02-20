Мобильные датчики контроля скорости работают в столице. Подсказываем, где

В течение субботы такие датчики находятся на пр. Независимости, 156 (ограничение скорости составляет 80 км/ч). В это же время они функционируют на ул. Орловской, 80 (60 км/ч) и 53-м км МКАД (90 км/ч).





С 19:30 до 2:30 указанные устройства установят на пр. Независимости, 45 (60 км/ч), ул. Маяковского, 16 (60 км/ч); с 16:00 до 20:00 – на 41-м км МКАД (90 км/ч).





В Госавтоинспекции просят учитывать эту информацию и соблюдать скоростной режим, обращая внимание не только на скоростные ограничения на том или ином участке дорог, но и на погодные условия.



