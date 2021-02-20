Отец каждую неделю снимал своего сына с самого рождения. Вот как парень изменился за 18 лет

Источник материала: Tut.by

Дети растут удивительно быстро, и со временем многие моменты могут совершенно забыться. Чтобы этого не произошло, нидерландский режиссер Франс Хофмайстер решил заснять своего сына Винса с самого рождения и до совершеннолетия. Каждую неделю Франс делал короткие видео, благодаря этому к 18-летию Винса получился небольшой проект о его взрослении.