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Отец каждую неделю снимал своего сына с самого рождения. Вот как парень изменился за 18 лет
Источник материала: Tut.by
Дети растут удивительно быстро, и со временем многие моменты могут совершенно забыться. Чтобы этого не произошло, нидерландский режиссер Франс Хофмайстер решил заснять своего сына Винса с самого рождения и до совершеннолетия. Каждую неделю Франс делал короткие видео, благодаря этому к 18-летию Винса получился небольшой проект о его взрослении.
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