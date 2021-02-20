Минское «Динамо» играет дома против «Трактора». Онлайн матча

Источник материала: Tut.by

Партнер проекта

Минское «Динамо» в одном из последних матчей регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги сыграет дома с челябинским «Трактором».

Отметим, что минчане уже сегодня могут гарантировать себе место в плей-офф. Это случится, если «зубры» одержат сегодня победу, а «Ак Барс» в основное время выиграет у московского «Спартака».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Динамо-Минск»: Фурх (Тэйлор), Фальковский — Менелл, Принс (А) — Митчелл — Варфоломеев; Альмквист — Знахаренко (А), Клинкхаммер (К) — Протас — Козун; Шинкевич — Соловьев, Мосалев — Горбунов — Паре; Спунер — Усов — Воронин; Дерябин, Алистров.

«Трактор»: Вилл (Федотов), Пилут — Манухов, Калинин — Бывальцев — Основин, Телегин — Бэйлен, Авцин — Седлак — Гика, Бодров — Карпухин, Рольгизер — Ильин — Шолохов, Исаев — Гареев, Подкорытов — Полыгалов — Майоров.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.

Партнер проекта:

​ Parimatch предлагает широкую линию на игры КХЛ и Париматч-Экстралиги. Вас ждет бонус +100% к первому депозиту в КХЛ и 20 фриспинов в онлайн-казино, где минимальная ставка всего 5 копеек и уже стартовал турнир от Booongo с призовым фондом 12 000 BYN!

Партнер проекта:

​ Parimatch предлагает широкую линию на игры КХЛ и Париматч-Экстралиги. Вас ждет бонус +100% к первому депозиту в КХЛ и 20 фриспинов в онлайн-казино, где минимальная ставка всего 5 копеек и уже стартовал турнир от Booongo с призовым фондом 12 000 BYN!