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Минское «Динамо» играет дома против «Трактора». Онлайн матча

20.02.2021 17:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

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Минское «Динамо» в одном из последних матчей регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги сыграет дома с челябинским «Трактором».

Отметим, что минчане уже сегодня могут гарантировать себе место в плей-офф. Это случится, если «зубры» одержат сегодня победу, а «Ак Барс» в основное время выиграет у московского «Спартака».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Динамо-Минск»: Фурх (Тэйлор), Фальковский — Менелл, Принс (А) — Митчелл — Варфоломеев; Альмквист — Знахаренко (А), Клинкхаммер (К) — Протас — Козун; Шинкевич — Соловьев, Мосалев — Горбунов — Паре; Спунер — Усов — Воронин; Дерябин, Алистров.

«Трактор»: Вилл (Федотов), Пилут — Манухов, Калинин — Бывальцев — Основин, Телегин — Бэйлен, Авцин — Седлак — Гика, Бодров — Карпухин, Рольгизер — Ильин — Шолохов, Исаев — Гареев, Подкорытов — Полыгалов — Майоров.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.

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Теги: Минск
 
 
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Минское «Динамо» в одном из последних матчей регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги сыграет дома с челябинским «Трактором».
 
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