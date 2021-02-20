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Минское «Динамо» играет дома против «Трактора». Онлайн матча
Источник материала: Tut.by
Минское «Динамо» в одном из последних матчей регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги сыграет дома с челябинским «Трактором».
Отметим, что минчане уже сегодня могут гарантировать себе место в плей-офф. Это случится, если «зубры» одержат сегодня победу, а «Ак Барс» в основное время выиграет у московского «Спартака».
«Динамо-Минск»: Фурх (Тэйлор), Фальковский — Менелл, Принс (А) — Митчелл — Варфоломеев; Альмквист — Знахаренко (А), Клинкхаммер (К) — Протас — Козун; Шинкевич — Соловьев, Мосалев — Горбунов — Паре; Спунер — Усов — Воронин; Дерябин, Алистров.
«Трактор»: Вилл (Федотов), Пилут — Манухов, Калинин — Бывальцев — Основин, Телегин — Бэйлен, Авцин — Седлак — Гика, Бодров — Карпухин, Рольгизер — Ильин — Шолохов, Исаев — Гареев, Подкорытов — Полыгалов — Майоров.
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.
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Минское «Динамо» в одном из последних матчей регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги сыграет дома с челябинским «Трактором».
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