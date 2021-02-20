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Глава Минтранса РФ: Беларусь и Россия могут проработать возможность экспорта белорусских калийных удобрений через российские порты

20.02.2021 17:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Беларусь и Россия могут проработать возможность экспорта белорусских калийных удобрений через российские порты, заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев 19 февраля в Москве по итогам подписания соглашения об организации перевалки белорусских нефтепродуктов в российских портах в 2021—2023 годах.

Глава Минтранса РФ: Беларусь и Россия могут проработать возможность экспорта белорусских калийных удобрений через российские порты

Документ предполагает перевалку белорусскими предприятиями более 9,8 млн тонн за три года таких грузов, как мазут, бензин, масло и газойль в российских портах на Балтике.

Как сообщает пресс-служба Минтранса РФ, сторонами была проведена работа по снижению стоимости логистической цепочки доставки белорусской нефтепродукции через морские порты России. Министры транспорта России и Беларуси отметили, что в перспективе будет продолжена работа и по другим видам белорусских грузов.

«Мы продолжим работу и по другим видам грузов. Например, калий, который производится Белоруссией на экспорт в объеме около 10 млн тонн», — сказал Виталий Савельев.

«Это означает, что мы можем проработать условия, при которых Белоруссии будет выгодно поставлять свою экспортную продукцию через российские порты», — дополнил он.

В свою очередь глава белорусского Минтранса Алексей Авраменко отметил, что прежде всего, нужно обкатать маршруты на примере нефтепродуктов.

«И дальше будем готовы обсуждать с нашими коллегами другие грузы. Это не только калий, но и лесные грузы, грузы машиностроительного комплекса. Этот вопрос требует более глубокой детальной проработки с точки зрения мощностей и развития портовой инфраструктуры», — пояснил Авраменко.

Ранее Александр Лукашенко поручил из-за ухудшения политических отношений со странами Балтии найти другие маршруты для поставок белорусских нефтепродуктов на внешние рынки. «Конечно, нам немножко будет невыгодно. Но мы же договориться можем с россиянами по тарифам, и они от объемов перевалки наших миллионов тонн грузов все равно получат выгоду», — заявил Лукашенко в сентябре прошлого года.

 
 
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Беларусь и Россия могут проработать возможность экспорта белорусских калийных удобрений через российские порты, заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев 19...
 
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