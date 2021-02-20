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Отслеживать грузы станет проще: согласовано применение навигационных пломб

20.02.2021 18:21 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 фев – Sputnik. Беларусь, Казахстан, Киргизия и Россия завершили внутригосударственное согласование проекта соглашения о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок, сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

В сообщении говорится, что Армении уведомление не поступало.

"С учетом договоренностей сторон подписать документ во втором квартале 2021 года, Армении рекомендовано ускорить внутригосударственное согласование проекта соглашения", – отметили в пресс-службе.

Остальным странам было предложено доработать документ с учетом поступивших замечаний и предложений.

Следующее совещание должно пройти 17 марта. Председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович подчеркнул, что без этого документа сложно решать вопрос перемещения товаров.

Что такое навигационные пломбы?

Навигационные пломбы используют для отслеживания транзитных перевозок товаров. Проект начал внедряться на территории ЕАЭС с конца 2017 года и хорошо себя зарекомендовал. Благодаря им в режиме реального времени можно наблюдать за местоположением большегрузов. Использование навигационных пломб способствует безопасной транспортировке транзитных грузов и позволяет сэкономить время и избежать лишних осмотров. 

© Sputnik / Алексей Куденко
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Систему слежения разработал национальный оператор совместно с ГТК. Кроме того таможенники доработали свою информационную систему.

В Государственном таможенном комитете ранее рассказывали, что для оперативного отслеживания маршрутов автомобилей международной перевозки в режиме реального времени внедрена и эффективно работает система мониторинга транзита. С помощью навигационных пломб уже отследили более 36 тысяч перевозок. В ведомстве подчеркнули, что пломбы поддерживают различные спутниковые системы, в том числе и российскую ГЛОНАСС.

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Теги: Минск
 
 
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Навигационные пломбы используют для отслеживания транзитных перевозок товаров, запустили проект на территории Беларуси и других стран ЕАЭС с конца 2017 года.
 
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