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Минчане солидарны с Артемом Сорокиным и Екатериной Борисевич

20.02.2021 18:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Минчане солидарны с Артемом Сорокиным и Екатериной Борисевич

  • 20.02.2021, 18:18
Минчане солидарны с Артемом Сорокиным и Екатериной Борисевич

Видеофакт.

- Жители Пушкинской провели акцию в поддержку врача Артема Сорокина и журналистки Екатерины Борисевич, пишет телеграм-канал «Баста».

Напомним, что после убийства лукашистами Романа Бондаренко они опровергли ложь властей и опубликовали информацию о «ноль промилле» в крови погибшего.

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