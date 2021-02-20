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Минчане солидарны с Артемом Сорокиным и Екатериной Борисевич
Источник материала: Хартия'97
Минчане солидарны с Артемом Сорокиным и Екатериной Борисевич
Видеофакт.
- Жители Пушкинской провели акцию в поддержку врача Артема Сорокина и журналистки Екатерины Борисевич, пишет телеграм-канал
Напомним, что после убийства лукашистами Романа Бондаренко они опровергли ложь властей и
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