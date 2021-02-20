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«Караник возомнил себя этаким помещиком и в своем больном уме представляет, что все вокруг - его крепостные»

20.02.2021 18:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Караник возомнил себя этаким помещиком и в своем больном уме представляет, что все вокруг - его крепостные»

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  • 20.02.2021, 18:04
  • 3,378
«Караник возомнил себя этаким помещиком и в своем больном уме представляет, что все вокруг - его крепостные»

Жители Гродно в шоке от «губернатора».

Об этом телеграм-каналу «Баста» пишет работница одного из гродненских учреждений культуры:

- Гродненский «губернатор» гуляет. В четверг звонок нам на работу (учреждение культуры), мол нужны артисты исполняющие «застольно-патриотические песни» (я о существовании таких не слышала). Администрация из отдела культуры ещё заявила, что нужно будет петь под баян.

Естественно артисты возмутились. На что мадам из облисполкома (многие в городе ее знают, вела провластный шабаш), сказала: если «губернатор» скажет всем петь под баян, будем петь. На секундочку, в планах сие "мероприятие" было помечено как встреча администрации с военными на гожском полигоне. А по факту оказалась алкогольная вечеринка у Караника. Видимо, покупку машины жене обмывали.

Кстати, по поводу Караника, к нему многие отказались ехать. Обязали детские музыкальные школы с района участвовать.

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Теги: Гродно
 
 
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