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Оппозиция Армении пообещала протестные акции нон-стоп

20.02.2021 18:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В начале месяца оппозиционеры объявили ультиматум премьеру Пашиняну с требованием уйти в отставку. После истечения срока в центре Еревана начался митинг.

Армянская оппозиция с сегодняшнего дня намерена проводить непрекращающиеся массовые акции неповиновения. Об этом заявил координатор «Движения по спасению Родины» Ишхан Сагателян на митинге в центре Еревана, передает РБК.

«С этого момента мы начинаем акции протеста нон-стоп. Разделяемся на четыре направления по центру города и продолжаем акции неповиновения. Город должен быть парализован», — заявил Сагателян перед собравшимися на площади Свободы протестующими.

8 февраля армянские оппозиционеры выдвинули ультиматум премьер-министру страны Николу Пашиняну, в соответствии с которым он должен был уйти в отставку до 16 февраля. «Как мы видим, Пашинян в отставку не подал. Пока в нашей стране есть Никол, стабильности и спокойствия не будет», — подчеркнул Сагателян.

20 февраля в центре Еревана проходит многотысячный митинг оппозиции, анонсированный Сагателяном во вторник. Протестующие требуют ухода Пашиняна, создания временного правительства и последующих прозрачных выборов. В центре столицы Армении протестующие перекрыли несколько улиц около здания оперы. В других районах города митингующие перекрыли дороги, стычек с полицией пока что нет.

 
 
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В начале месяца оппозиционеры объявили ультиматум премьеру Пашиняну с требованием уйти в отставку. После истечения срока в центре Еревана начался митинг.
 
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