Футболист Илья Шкурин стал лучшим бомбардиром ЦСКА на сборах в Испании

пише т sportarena.by В активе 21-летнего игрока пять голов. Второе место в списке самых результативных игроков армейцев делят Никола Влашич и Федор Чалов, которые по три раза поразили ворота соперников,т sportarena.by





Напомним, во время зимней паузы в чемпионате России ЦСКА подписал контракт с нападающим Саломоном Рондоном.

В текущем сезоне чемпионата России белорус сыграл семь матчей, в которых забил три гола.





ЦСКА занимает второе место в таблице, уступая четыре очка Зениту.





Также, Илья Шкурин был одним из первых футболистов, кто возмутился фальсификацией результатов президентских выборов и жесточайшими действиями властей в отношении мирных протестующих. Еще в августе он заявил, что не будет играт за сборную, пока Лукашенко удерживает власть.

Форвард московского ЦСКА Илья Шкурин исключен из состава молодежной и национальной команд на 2021 год и таким образом лишен льготы по отсрочке от воинской службы.