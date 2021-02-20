Политолог: Януковичу дали 3 млрд долл., и это никак не спасло ситуацию. Лукашенко для народа - уже не лидер

пише т Независимая газета. Многие и сейчас с ностальгией вспоминают эпоху Петра Машерова, руководителя советской Беларуси с 1965 по 1980 годы. Лукашенко копировал не только его образ, но достижения той эпохи. Вся современная белорусская промышленность, легендарные бренды создавались 40-60 лет назад, а последние четверть века власть лишь пользовалась этими продуктами, залатывая дары и не предлагая ничего нового. Александр Лукашенко пришел к власти на руинах советской страны, обещал людям вернуть уровень жизни как было в лучшие годы БССР,т Независимая газета. Многие и сейчас с ностальгией вспоминают эпоху Петра Машерова, руководителя советской Беларуси с 1965 по 1980 годы. Лукашенко копировал не только его образ, но достижения той эпохи. Вся современная белорусская промышленность, легендарные бренды создавались 40-60 лет назад, а последние четверть века власть лишь пользовалась этими продуктами, залатывая дары и не предлагая ничего нового.









Поразительно, но имя Петра Машерова действующее руководство Беларуси стараются стереть из истории. То проспект, названный в его честь в столице, переименуют, то запретят ставить памятник и называть площадь. Имени легендарного героя-партизана, Героя Советского Союза нет даже в музее Великой Отечественной войны.





А вот Александру Лукашенко и его сыну отведен целый стенд – потомки Великой Победы. Этому есть вполне логическое объяснение. Лукашенко считает себя единственным отцом-основателем белорусского государства. Его фраза «любимую не отдают» демонстрирует стремление любой ценой увековечить себя в истории. Но большинство жителей думают иначе. Масштабные протесты прошлого года тому свидетельство.





Белорусский политический кризис далек от разрешения. Закат эпохи Александра Лукашенко затянулся во времени, а белорусский эксперимент по консервации советского наследия и уклада жизни провалился. Общество переживает ренессанс и готово продолжать борьбу, цель которой – уход авторитарного руководителя. Неуверенность в завтрашнем дне вызывает страх у номенклатуры и части населения, привыкшего к покладистому образу жизни.





Ожидалось, что кризис возможно разрешить через конституционные механизмы. К этому подталкивала и Москва, выступающая против уличного переворота.





После сочинской встречи с Владимиром Путиным, которая состоялась в сентябре, Александр Лукашенко публично анонсировал проведение весной 2021 года референдума по обновлению конституции, новые досрочные парламентские и президентские выборы. На прошедшем так называемом Всебелорусском народном собрании срок сместился уже на январь 2022 года. Очевидно, что Александр Лукашенко никакие обещания Кремлю выполнять не собирается, добровольно никуда уходить не думает и намерен продержаться до 2025 года. Возможно, что он рассчитывает пересидеть и Владимира Путина.





Лукашенко прекрасно знает, как в Москве боятся дестабилизации ситуации в Беларуси. На этих фобиях даже пытаются искать общее с российскими протестами.





Выступая на Всебелорусском народном собрании, Лукашенко преследовал цель доказать свою легитимность, несколько раз подчеркивал, что он победил на выборах. Внятной программы развития на пятилетку представлено не было. Все это пародия на позднебрежневские съезды КПСС. С Лукашенко у власти Беларусь обречена на деградацию и постепенное обнищание. Это закрытая дорога для инвесторов, уход иностранного капитала, отток молодежи и трудовых ресурсов. Власть избрала тактику мстить всем, кто против действующего руководителя. Готовятся репрессивные законы против инакомыслящих, наносящих вред государству. Ничего кроме нового витка противостояния это не принесет.





Лукашенко серьезно опасается преследований в случае ухода из политика. Гарантии для себя и своего окружения он собирается закрепить в Конституции. Призывы со стороны власти «перевернуть страницу» оборачиваются новыми репрессиями по отношению к инакомыслящим.





Масштаб террора стал беспрецедентным. Вполне обоснованно белорусские события сравнивают с периодом гитлеровской Германии и сталинскими репрессиями с поправкой на определенную гуманность современности. Свыше 30 тысяч человек прошли через тюрьмы, несколько человек погибли и тысячи вынуждены были уехать из страны.





Власть считает, что им удалось переломить ситуацию и подавить протесты. Это заблуждение. Весной 2021 года стоит ожидать активизации уличной протестной активности. Началом вероятно станет 25 марта, когда празднуется день образования Белорусской народной республики.





Позиция Москвы в белорусском политическом кризисе обвалила доверие со стороны населения к России. Безоговорочная поддержка Лукашенко, попытка не допустить хаоса, иллюзия, что таким образом можно надежно привязать Беларусь к России. Однако ничего кроме кредитов Кремль не предлагает. Сохранение текущего статуса приведет к постепенной потере Беларуси в качестве союзника России в ближайшие 5-10 лет. Смена поколений и восприятие России в качестве страны, поддерживающей диктатуру, обрекает на полный развод в будущем.





Многие демонизируют роль коллективного Запада в белорусском кризисе. Несмотря на очевидное стремление оседлать протест, там с опаской смотрят на позицию Москвы. Некоторые страны ЕС заинтересованы в сохранении у власти ослабленного Александра Лукашенко. Для них он идеальный инструмент в борьбе с российским влиянием. Западным соседям не нужна экономически сильная Беларусь, а тем более имеющая стратегические отношения с Россией. Политика санкционного давления со стороны ЕС и США создает больше информационного шума и серьезного влияния на устойчивость режима не имеет. Санкции ведут к ослаблению белорусского государства, а не уходу Лукашенко. Визовые запреты для некоторых чиновников и давление на бизнес лишь косвенно приближает успех «белорусской революции». Запад выбрал верную тактику. Лукашенко обречен и власть рано или поздно подхватят прозападные силы.





Россия не имеет внятной стратегии работы на белорусском направлении, предпочитая пассивную роль зрителя. Ставка только на одного актора создала серьезные трудности в развитии отношений между странами. Про углубление интеграции не говорил только ленивый, но мало кто понимает, о чем идет речь. Александр Лукашенко долгие годы пользовался безграничными финансовыми ресурсами Москвы, не отдавая ничего взамен.





Не стоит ждать прорывных решений на очередных переговорах Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи. Многие спорят, дадут Лукашенко новый кредит или нет. Стратегически это не имеет никакого существенного значения. Виктору Януковичу дали 3 млрд долл., и это никак не спасло ситуацию. Белорусский народ не воспринимает Лукашенко как лидера, который может консолидировать нацию.





Завершение политического кризиса в Беларуси во многом зависит исключительно от белорусского народа, его стремления к переменам и решительности. Текущий год может стать определяющим в будущем направлении развития белорусского государства. Выбор между двух направлений. Страну ждет либо новая эпоха, либо консервации системы с закручиванием гаек и репрессиями.



