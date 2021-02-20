Японская теннисистка Наоми Осака выиграла Australian Open

Источник материала: ОНТ

Наоми Осака из Японии стала победительницей Открытого чемпионата Австралии по теннису в одиночном разряде.

Сегодня 3-я ракетка планеты в финале уверенно обыграла американку Дженнифер Брэди, которая в мировом рейтинге занимает 24-ю позицию. Решающий поединок продолжался 1 час и 19 минут и завершился со счетом 6:4, 6:3 в пользу Наоми Осаки. Для японки это уже вторая победа на Australian Open. Ранее она выигрывала этот турнир в 2019 году. Также в ее активе два титула на открытом чемпионате США. Завтра в Австралии определится победитель в мужском одиночном разряде. В финале сыграют серб Новак Джокович и россиянин Даниил Медведев.

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