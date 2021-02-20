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В Беларусь идет весна? Оттепель и до +11°C. Погода с 22 по 28 февраля. Подробный прогноз на неделю

20.02.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Беларусь идет весна? Оттепель и до +11°C. Погода с 22 по 28 февраля. Подробный прогноз на неделю

Зима подходит к концу. Уже через неделю начнется календарная весна. И хотя предпосылок для прихода ранней весны пока нет, уже в начале следующей недели на большей части территории страны распространится оттепельная погода, определять которую будет область высокого атмосферного давления. 

В понедельник облачно с прояснениями. По северо-востоку возможны кратковременные осадки – мокрый снег, дождь. Местами туманы, видимость до полукилометра, возможен гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южной четверти умеренный. Температура воздуха ночью составит от -6°C до +1°C. Днем от -2°C по востоку до +6°C по западу.                                           

Во вторник и среду будет облачная с прояснениями погода. В отдельных районах туманы, видимость до полукилометра. Слабый гололед, на дорогах местами гололедица. Ночью от 0°C до -7°C, по востоку при прояснениях до -10°C. В дневные часы от -4°C до +3°C, в западных районах до +6°C. Такая же погода ожидается и в среду. 

В четверг и в пятницу облачно с прояснениями. В четверг пройдут небольшие осадки. Ночью и утром непродолжительные туманы. Видимость до полукилометра. Температура ночью от -3°C по востоку до +3°C тепла по западу, при прояснениях до -5°C. Днем +2…+7°C, в среду по юго-западу до +11°C.

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Зима подходит к концу. Уже через неделю начнется календарная весна. И хотя предпосылок для прихода ранней весны пока нет, уже в начале следующей недели на большей...
 
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