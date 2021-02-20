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Расчистка улиц и дорог от снега стала основной темой обращений на прямые телефонные линии
Источник материала: ОНТ
Расчистка улиц и дорог от снега – сегодня это основная тема обращений на прямые телефонные линии, по субботам их традиционно проводят белорусские ведомства.
В Могилёвском облисполкоме пытаются решить проблемы по горячим следам: последние снегопады значительно добавили работы коммунальщикам. Основные транспортные артерии расчистили быстро. Сейчас от снежных заносов убирают частный сектор. Грейдер на переулок Весенний в Могилёве приехал уже через час после обращения местных жителей на прямую линию.
Прямые линии, напомним, по всей стране, в каждом регионе проводятся без исключений. Сложные вопросы, которые нельзя решить без дополнительной информации, берут на контроль.
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Расчистка улиц и дорог от снега – сегодня это основная тема обращений на прямые телефонные линии, по субботам их традиционно проводят белорусские ведомства. В...
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