Расчистка улиц и дорог от снега стала основной темой обращений на прямые телефонные линии

Источник материала: ОНТ

Расчистка улиц и дорог от снега – сегодня это основная тема обращений на прямые телефонные линии, по субботам их традиционно проводят белорусские ведомства.





В Могилёвском облисполкоме пытаются решить проблемы по горячим следам: последние снегопады значительно добавили работы коммунальщикам. Основные транспортные артерии расчистили быстро. Сейчас от снежных заносов убирают частный сектор. Грейдер на переулок Весенний в Могилёве приехал уже через час после обращения местных жителей на прямую линию.

Славетий Кочанов, житель Могилёва: «Приехали, почистили. Спасибо большое. Прямые линии – это очень хорошо. По всяким вопросам можно пожаловаться, попросить. Если всё будут выполнять, это очень хорошо. Особенно для пенсионеров».

Руслан Страхар, заместитель председателя Могилёвского облисполкома: «Немаловажно то, что сегодня были и положительные отклики, и благодарности за работу на местах. Это значит, наша работа приносит свой результат. И наша задача – не сбавлять темпы. А как можно оперативнее решать злободневные вопросы наших граждан».

Прямые линии, напомним, по всей стране, в каждом регионе проводятся без исключений. Сложные вопросы, которые нельзя решить без дополнительной информации, берут на контроль.

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