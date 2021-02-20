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Женская сборная Беларуси заняла 4-е место на чемпионате мира по биатлону

20.02.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Женская сборная Беларуси заняла 4-е место на чемпионате мира по биатлону

На чемпионате мира по биатлону в Словении сегодня состоялась женская эстафетная гонка. Сборная Беларуси была очень близка к пьедесталу, но в итоге заняла обидное 4-е место. 

Ирина Кривко, которая начинала гонку, свой этап завершила 8-й. Однако затем Динара Алимбекова вывела нашу команду в число лидеров. Не подвела и Анна Сола, которая передала эстафету Елене Кручинкиной на 2-й позиции. К сожалению, на последнем огневом рубеже стабильнее оказались соперницы, отыграть отставание на заключительном отрезке дистанции белоруске также не удалось. В итоге Елена Кручинкина финишировала 4-й, уступив украинке Елене Пидгрушной почти 20 секунд. Серебро — у команды Германии, а победа досталась сборной Норвегии. Сегодня в Поклюке пройдет мужская эстафетная гонка. Она начнется в 17:00. У сборной Беларуси 14-й стартовый номер.  

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На чемпионате мира по биатлону в Словении сегодня состоялась женская эстафетная гонка. Сборная Беларуси была очень близка к пьедесталу, но в итоге заняла обидное...
 
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