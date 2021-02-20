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Беларусь будет разрабатывать концепцию общего договора о научно-техническом сотрудничестве в ЕАЭС

20.02.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Беларусь будет разрабатывать концепцию общего договора о научно-техническом сотрудничестве в ЕАЭС

В Евразийском экономическом союзе предложили создать общий договор о научно-техническом сотрудничестве. Разработкой концепции займется Беларусь.


В первую очередь это нужно для сопровождения инновационных проектов, которые могли бы обеспечить модернизацию экономики всего союза. Привлечь к этой работе вузы и творческую молодежь. Проект международного договора, считают в Евразийской комиссии, может стать в этом случае реальным экономическим инструментом. Готовить документ будет Академия наук Беларуси. 

Михаил Мясникович, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии: «Республика Беларусь, как имеющая достаточно солидные успехи в вопросах организации работы научной сферы, взялась за разработку концепции этого международного договора по научно-техническому сотрудничеству. Я думаю, что можно было бы о первых каких-то подходах поговорить на заседании Высшего Евразийского совета в мае. Это пока первая проба сил. Но мы убедились в том, что без соответствующего нормативно-правового акта, международного договора очень сложно».

С учетом направления стратегии развития ЕАЭС до 2025 года определены  сферы, где коллегии необходима помощь ученых. В частности, это касается стимулирования совместных исследовательских работ, формирования гибких механизмов для экономического развития, а также выстраивания эффективной системы управления кооперационными проектами.

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В Евразийском экономическом союзе предложили создать общий договор о научно-техническом сотрудничестве. Разработкой концепции займется Беларусь. В первую...
 
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