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В России ребенок провалился в двухметровую яму на дороге
Источник материала: ОНТ
Ребенок упал в двухметровую яму на дороге российского Южно-Сахалинска. Об этом
По данному факту проводится проверка.
Местные СМИ уточняют, что восьмилетний ребенок провалился в яму, когда держал за руку мать. Вытащить малыша самостоятельно у женщины не получилось – к счастью, в этом ей помог проезжавший мимо водитель.
Фото: РИА «Новости»
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Ребенок упал в двухметровую яму на дороге российского Южно-Сахалинска. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры области. По данному факту проводится проверка....
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