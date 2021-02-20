В России ребенок провалился в двухметровую яму на дороге

Источник материала: ОНТ

Ребенок упал в двухметровую яму на дороге российского Южно-Сахалинска. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры области.

По данному факту проводится проверка.

Местные СМИ уточняют, что восьмилетний ребенок провалился в яму, когда держал за руку мать. Вытащить малыша самостоятельно у женщины не получилось – к счастью, в этом ей помог проезжавший мимо водитель.

Фото: РИА «Новости»

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