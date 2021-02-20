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Морозы в Беларуси начинают отступать
Источник материала: ОНТ
Морозы в Беларуси сегодня ночью отступят.
Как принято говорить – у нас весна начинается с температуры «каля наля». Больше снегопадов и морозов синоптики не обещают, но и запредельно теплых дней ждать не стоит.
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Морозы в Беларуси сегодня ночью отступят. Как принято говорить – у нас весна начинается с температуры «каля наля». Больше снегопадов и морозов синоптики не...
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