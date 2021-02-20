Морозы в Беларуси начинают отступать

Источник материала: ОНТ

Морозы в Беларуси сегодня ночью отступят.





Как принято говорить – у нас весна начинается с температуры «каля наля». Больше снегопадов и морозов синоптики не обещают, но и запредельно теплых дней ждать не стоит.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram