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Протесты в Испании завершились грабежами магазинов
Источник материала: ОНТ
Мародёры на улицах Барселоны. Протесты, которые начинались в поддержку большей свободы слова, завершились грабежами магазинов – это четвёртые сутки, когда в Испании неспокойно.
На улицы Мадрида и Каталонии вышли тысячи радикалов. Сначала они отвлекали внимание полицейских баррикадами из мусорных баков, их подожгли. Пока пожары начали локально тушить, протестующие взялись за витрины. По данным правоохранительных органов, только в Каталонии пострадали два банка. Также сообщается, что радикалы начали бросать камни в местных жителей, которые вышли на балконы, чтобы призвать толпу к порядку.
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Мародёры на улицах Барселоны. Протесты, которые начинались в поддержку большей свободы слова, завершились грабежами магазинов – это четвёртые сутки, когда в...
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