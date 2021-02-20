Протесты в Испании завершились грабежами магазинов

Источник материала: ОНТ

Мародёры на улицах Барселоны. Протесты, которые начинались в поддержку большей свободы слова, завершились грабежами магазинов – это четвёртые сутки, когда в Испании неспокойно.





На улицы Мадрида и Каталонии вышли тысячи радикалов. Сначала они отвлекали внимание полицейских баррикадами из мусорных баков, их подожгли. Пока пожары начали локально тушить, протестующие взялись за витрины. По данным правоохранительных органов, только в Каталонии пострадали два банка. Также сообщается, что радикалы начали бросать камни в местных жителей, которые вышли на балконы, чтобы призвать толпу к порядку.

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