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На «Линии Сталина» реконструировали военные события в преддверии 23 февраля

20.02.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На «Линии Сталина» реконструировали военные события в преддверии 23 февраля

В преддверии 23 февраля на «Линии Сталина» сегодня реконструировали военные события, ключевое – Рогачёвская битва, благодаря которой в Великую отечественную войну начали освобождать Гомельскую область – для участников автопробега «За единую Беларусь» это сегодня была точка прибытия. 


От «Лебяжьего» с государственными флагами они проехались в знак поддержки и этого исторического события, «Линия Сталина» ежегодно собирает тысячи посетителей на таких реконструкциях. Место не только исторической значимости, но и символ объединения народа. Зрителей стараются вовлекать в процесс. Кому-то удалось даже пострелять из боевого ружья и сдать нормативы физической подготовки. Лучшие получили награды. 

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В преддверии 23 февраля на «Линии Сталина» сегодня реконструировали военные события, ключевое – Рогачёвская битва, благодаря которой в Великую отечественную...
 
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