В России наградили девочку, которая спасла двух тонущих мужчин

Источник материала: ОНТ

Подросток Екатерина Лутовинина из Тюменской области России была награждена за спасение двух тонущих в реке мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора области.

Инцидент, едва не обернувшийся трагедией, произошел летом прошлого года. Девочка отдыхала с мамой на берегу, когда они услышали, а потом заметили тонущих в реке мужчин. Очевидцы также смотрели на происходящее, однако реальные действия предприняла только маленькая девочка – она взяла круг и поплыла к утопающим. Хватаясь за него, мужчины смогли добраться до берега.

Девочка получила знак отличия региона «За мужественный поступок» 20 февраля из рук губернатора области. По данным РИА «Новости», 14-летняя героиня живет в Тобольске и учится в восьмом классе.

Фото pixabay





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram