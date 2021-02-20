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В России наградили девочку, которая спасла двух тонущих мужчин

20.02.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В России наградили девочку, которая спасла двух тонущих мужчин

Подросток Екатерина Лутовинина из Тюменской области России была награждена за спасение двух тонущих в реке мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора области.

Инцидент, едва не обернувшийся трагедией, произошел летом прошлого года. Девочка отдыхала с мамой на берегу, когда они услышали, а потом заметили тонущих в реке мужчин. Очевидцы также смотрели на происходящее, однако реальные действия предприняла только маленькая девочка – она взяла круг и поплыла к утопающим. Хватаясь за него, мужчины смогли добраться до берега.

Девочка получила знак отличия региона «За мужественный поступок» 20 февраля из рук губернатора области. По данным РИА «Новости», 14-летняя героиня живет в Тобольске и учится в восьмом классе.

Фото pixabay


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Подросток Екатерина Лутовинина из Тюменской области России была награждена за спасение двух тонущих в реке мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора...
 
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