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В Жодино угонщик позвонил в милицию и признался в преступлении

20.02.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Жодино угонщик позвонил в милицию и признался в преступлении

В Жодино мужчина, угнавший автомобиль, через какое-то время сам позвонил правоохранителям и признался в содеянном. Об этом сообщили в УВД Миноблисполкома.

Прибывшие после звонка к дому угонщика милиционеры увидели на стоянке машину «Опель Астра», которую недавно угнали. Правоохранители позвонили хозяину машины, и тот подтвердил, что транспортного средства на месте действительно нет.

Как выяснилось, противоправное действие мужчина совершил, будучи пьяным. Заметив на стоянке возле магазина по ул. Сухогрядской машину, он смог открыть ее и завести. То, что наделал, мужчина осознал позже.

В УВД отметили: то, что преступник сам признался в совершенном, смягчает его вину. Одновременно с этим наказание за угон автомобиля предусматривает до пяти лет тюрьмы.

Фото: Скриншот из видео УВД

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В Жодино мужчина, угнавший автомобиль, через какое-то время сам позвонил правоохранителям и признался в содеянном. Об этом сообщили в УВД Миноблисполкома....
 
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