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В Бресте хотят снести исторические здания и построить вместо них офисы и магазины

20.02.2021 19:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Бресте хотят снести исторические здания и построить вместо них офисы и магазины

  • 20.02.2021, 19:29
В Бресте хотят снести исторические здания и построить вместо них офисы и магазины

Местные власти испугались общественного обсуждение проекта.

В Бресте в зоне охраны исторического центра планируют снести несколько домов, чтобы построить на их месте «три жилых здания со встроенными помещениями торгового назначения и здание общественного назначения». Скорее всего, речь идет о магазинах и офисах. Соответствующая информация появилась на сайте Брестского горисполкома, пишет «Онлайнер».

Сносу подвергнутся дома в районе улиц Советских Пограничников, 17 Сентября и Буденного. Чиновники утверждают, что все они «не имеют культурно-исторической ценности». Строительство готовы начать уже в июне 2021-го и закончить к 2023 году.

Общественное обсуждение проекта пока не планируется. До 22 февраля жители города могут написать заявления о необходимости его проведения и отправить их либо в горисполком (г. Брест, ул. Энгельса, 3), либо на электронную почту [email protected]

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Теги: Брест
 
 
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Местные власти испугались общественного обсуждение проекта.
 
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