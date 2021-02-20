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Минские микрорайоны выходят на протест
Источник материала: Хартия'97
Минские микрорайоны выходят на протест
Белорусы действуют!
Сегодня минский микрорайон Серебрянка вышел на акцию протеста, пишет телеграм-канал
Партизаны Ангарской поздравили журналистку «Белсата», политзаключенную Дарью Чульцову с днем рождения.
Вышли на субботний протест и минские Шабаны.
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Белорусы действуют!
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