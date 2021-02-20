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Виновен. Навального признали виновным в клевете в отношении ветерана
Источник материала: Партизан
Суд приговорил его к штрафу в размере 850 тысяч российских рублей.
© Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС
Мировой суд Бабушкинского района Москвы признал Алексея Навального виновным в клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Об этом
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Суд приговорил его к штрафу в размере 850 тысяч российских рублей.
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