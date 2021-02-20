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Смартфон за любовь: радио «МИР» в Беларуси подвело итоги конкурса ко Дню всех влюбленных

20.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Самая красивая история любви. На радио «МИР» в Беларуси подвели итоги конкурса, который провели накануне 14 февраля, передает «МИР 24».

Участники вспомнили, как встретили свою вторую половинку, яркие истории со свадьбы, и, конечно, один из самых главных дней в году – день рождения детей. Больше ведущих и слушателей впечатлила многодетная мама из Пинска – Анна Гайдук.

«Неожиданно позвонили. Номер незнакомый. Я в детском саду. Мне объявили, что я являюсь победителем, была шокирована, приятно удивлена. И верила, и не верила, и вот я здесь в студии. Держу свой телефон. Я выиграла. Я победила. Хочу еще таких же конкурсов. Надо верить и участвовать! Всем удачи!» – сказала победительница конкурса.

Накануне 8 марта радио «МИР» в Беларуси проведет еще один конкурс. Победителем станет автор самого оригинального презента. Для участия в акции надо прислать фото подарка.



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Накануне 8 марта радиостанция проведет еще один конкурс. Победителем станет автор самого оригинального презента.
 
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