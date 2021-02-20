В эстафете на ЧМ в Словении беларусы – девятые. Выиграли гонку норвежцы

Норвежская команда (Стурла Хольм Легрейд, Тарьей и Йоханнес Бё, Ветле Шостад Кристиансен) преодолела дистанцию за 1 час 12 минут 27,4 секунды без дополнительных кругов, но с восемью дополнительными патронами.













На втором месте шведская сборная, отставшая от лидеров на 33,1 секунды, на третьем - россияне (отставание 50,9 секунд).





Беларусы заняли девятое место. Никита Лобастов, Антон Смольский, Максим Воробей и Дмитрий Лазовский отстали от норвежцев на 2 минуты 25,4 секунды.





пишет interfax.by Всего в эстафете стартовали 27 команд,interfax.by



