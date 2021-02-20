Источник материала: Хартия'97

Навального дважды осудили за день: реальный срок и штраф 20.02.2021, 20:31

Подробности суда над российским оппозиционным политиком.

Бабушкинский суд Москвы в субботу приговорил оппозиционного российского политика Алексея Навального к штрафу в 850 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана. Это было второе за день судебное заседание с участием оппозиционера, пишет BBC .

Заседание по делу о клевете на ветерана - уже четвертое по счету - началось сразу после окончания слушаний по апелляционной жалобе на замену оппозиционному политику условного срока реальным, которую судьи отклонили.

Потерпевший - 94-летний участник войны Игнат Артеменко - снялся в видеоролике, где вместе с другими агитировал за принятие поправок к Конституции, обнуляющих президентские сроки Владимира Путина. Навальный назвал агитаторов из ролика "продажными холуями", "позором страны" и "предателями".

Дело, максимально допустимое наказание по которому составляет штраф до 1 миллиона рублей или обязательные работы, возбудило главное управление Следственного комитета. По его версии, своим заявлением политик распространил "заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана".

Результатом работы бригады следователей с июня 2020 года стало уголовное дело в шести томах, в которое вошли опросы потерпевшего и свидетелей (его сиделки, соседки, врача, внука), экспертизы, воспоминания ветерана о войне и многое другое.

По поводу других людей, снявшихся в агитационном ролике и получивших неодобрительную оценку со стороны Навального - в том числе дизайнера Артемия Лебедева, фигуристки Аделины Сотниковой, актера Ивана Охлобыстина, - следствие претензий к политику не предъявляло.

Сам Навальный вину в клевете на ветерана отрицает, называет уголовное преследование "позорным спектаклем" и не скрывает, что относится к суду как к фарсу. На предыдущем заседании он заявил, что считает бессмысленным обсуждать юридические моменты этого дела и вместо этого предложил суду поделиться с ним хорошим рецептом для засолки огурцов.

В субботу Навальный выступил с последним словом, в котором обвинил российскую власть в том, что она сама обворовывает ветеранов.

Основные доводы обвинения и защиты во время прений:

Обвинение: Преступная деятельность Навального выразилась в том, что, он, имея умысел на распространение клеветы и зная о ложности сведений, разместил в своих соцсетях ролик в поддержку поправок к Конституции, назвав снявшихся в нем людей "продажными холуями" и "предателями".

Защита: Навальный не оклеветал потерпевшего, а выразил свое отношение ко всем участникам видео. Это было оценочное суждение, утверждения о фактах в нем нет. То, что это были оценки, а не утверждения, подтвердили оба эксперта - и защиты, и обвинения.

Обвинение: Вызывает возмущение, что Навальный в ходе процесса не извинился перед ветераном.

Навальный: Клеветы в моих словах не было, ложных сведений, порочащих честь и достоинство ветерана, я не распространял. Это вы издеваетесь над пожилым человеком, оставьте его в покое.

Обвинение: Навальный не раскаялся в содеянном, а пытался доказать, что назвал предателями всех участников ролика. Но клевета от этого не становится меньше. Довод о том, что невозможно разместить клевету непонятно о ком, опровергается тем, что в агитационном ролике были титры с указанием снявшихся в нем людей.

Защита: Уголовная ответственность по статье о клевете наступает, если человек заведомо осознавал ложность сведений, которые подрывают репутацию другого лица. Навальный в своих комментариях о героях роликах никаких фактов не сообщил и никаких высказываний конкретно об Артеменко не допускал.

Обвинение: Артеменко - заслуженный и уважаемый человек, ветеран. Умыслом Навального была "сознательная дискредитация победы СССР в Великой Отечественной войне", которая стала "частью последовательной кампании по искажению исторической правды".

Защита: Для юридической квалификации не имеет значения, кем является потерпевший. Один человек назвал каким-то словом другого человека. Герои ролика открыто высказались за обнуление сроков президента Владимира Путина, с чем в России не согласны многие люди, в том числе Навальный.

Обвинение: Навальный допускал оскорбительные высказывания в адрес судьи и гособвинения на предыдущих заседаниях, необходимо отправить материалы для проверки в Следственный комитет.

Навальный: Высказывания, которые я делал в ходе процесса, следует считать "комплиментами".

Дело о клевете на ветерана

В начале лета прошлого года телеканал RT выпустил видеоролик, в котором разные люди высказывались за принятие поправок в Конституцию. В нем, помимо дизайнера Артемия Лебедева, фигуристки Аделины Сотниковой, актера Ивана Охлобыстина и других, снялся и ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко.

Навальный выложил этот ролик у себя в соцсетях с комментарием: "О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели".

По версии следствия, таким образом политик распространил "заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана". В середине июня ведомство возбудило против него уголовное дело по части 2 статьи 128.1 УК РФ.

В конце прошлого года Госдума ужесточила наказание по этой статье - теперь за клевету, распространенную в интернете, можно получить до двух лет колонии.

Но по Конституции закон, отягчающий ответственность, не имеет обратной силы, поэтому лишение свободы по этому делу Навальному не грозило. Максимальное наказание по этой статье в предыдущей редакции - штраф до 1 млн рублей или обязательные работы.

В августе, после отравления Навального, производство по этому делу было приостановлено в связи с болезнью политика. 30 декабря его возобновили.

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