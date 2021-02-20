ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В воскресенье вся Беларусь утонет в тумане

20.02.2021 20:39 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

В воскресенье вся Беларусь утонет в тумане

  • 20.02.2021, 20:25
В воскресенье вся Беларусь утонет в тумане
Иллюстрационное фото

Объявлен «оранжевый уровень».

О том, что на воскресенье, 21 февраля, в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности, kp.by сообщили в Белгидромете. Причиной стал сильный туман, который, ожидается, накроет почти всю территорию республики.

Еще ночью в Беларуси продолжится потепление, средняя температура установиться в пределах -9…+1 градуса. Самый сильный мороз будет в восточных регионах, а вот первая «плюсовая» ночь за долгое время - в юго-западных областях. При этом ночью в отдельных районах возможны небольшие осадки, на большей части Беларуси - туман.

Погода днем 21 февраля будет практически повсеместно плюсовой: от -1…+4 в среднем. Утром будет также туманно, а днем - облачно. В течение дня на северо-востоке Беларуси может пойти снег или мокрый снег с дождем.

- Температуры повышаются, к вечеру 20 февраля в Минске минуса уже не будет. При этом завтра, 21 февраля, на большей части Беларуси ожидается сильный туман. Видимость в тумане 100 - 500 метров, - предупредили в пресс-службе МЧС.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Объявлен «оранжевый уровень».
 
Новости дня
Новости разные
 
«Могуць абразіць і нават пабіць». Рыхтуецца кніга са 100 гісторыямі дыскрымінацыі за беларускую мову
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by