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В воскресенье вся Беларусь утонет в тумане
Источник материала: Хартия'97
В воскресенье вся Беларусь утонет в тумане
Объявлен «оранжевый уровень».
О том, что на воскресенье, 21 февраля, в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности,
Еще ночью в Беларуси продолжится потепление, средняя температура установиться в пределах -9…+1 градуса. Самый сильный мороз будет в восточных регионах, а вот первая «плюсовая» ночь за долгое время - в юго-западных областях. При этом ночью в отдельных районах возможны небольшие осадки, на большей части Беларуси - туман.
Погода днем 21 февраля будет практически повсеместно плюсовой: от -1…+4 в среднем. Утром будет также туманно, а днем - облачно. В течение дня на северо-востоке Беларуси может пойти снег или мокрый снег с дождем.
- Температуры повышаются, к вечеру 20 февраля в Минске минуса уже не будет. При этом завтра, 21 февраля, на большей части Беларуси ожидается сильный туман. Видимость в тумане 100 - 500 метров, - предупредили в пресс-службе МЧС.
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Объявлен «оранжевый уровень».
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