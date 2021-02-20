Источник материала: Хартия'97

В воскресенье вся Беларусь утонет в тумане 20.02.2021, 20:25

Иллюстрационное фото

Объявлен «оранжевый уровень».

О том, что на воскресенье, 21 февраля, в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности, kp.by сообщили в Белгидромете. Причиной стал сильный туман, который, ожидается, накроет почти всю территорию республики.

Еще ночью в Беларуси продолжится потепление, средняя температура установиться в пределах -9…+1 градуса. Самый сильный мороз будет в восточных регионах, а вот первая «плюсовая» ночь за долгое время - в юго-западных областях. При этом ночью в отдельных районах возможны небольшие осадки, на большей части Беларуси - туман.

Погода днем 21 февраля будет практически повсеместно плюсовой: от -1…+4 в среднем. Утром будет также туманно, а днем - облачно. В течение дня на северо-востоке Беларуси может пойти снег или мокрый снег с дождем.

- Температуры повышаются, к вечеру 20 февраля в Минске минуса уже не будет. При этом завтра, 21 февраля, на большей части Беларуси ожидается сильный туман. Видимость в тумане 100 - 500 метров, - предупредили в пресс-службе МЧС.

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