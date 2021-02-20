Источник материала: Хартия'97

Вечер памяти Небесной Сотни проходит в центре Киева 1 20.02.2021, 20:13

Фото: censor.net

Родные Героев Небесной Сотни, участники Революции Достоинства и неравнодушные украинцы чтут погибших.

20 февраля в 18:00 по белорусскому времени в Киеве на аллее Героев Небесной Сотни начался вечер памяти Небесной Сотни. Об этом сообщает censor.net .

Сообщается, что в центре Киева собрались родные Героев Небесной Сотни, участники Революции Достоинства и неравнодушные украинцы.



Фото: censor.net



Фото: censor.net



Фото: censor.net



Фото: censor.net

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