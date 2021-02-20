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Вечер памяти Небесной Сотни проходит в центре Киева
Источник материала: Хартия'97
Вечер памяти Небесной Сотни проходит в центре Киева
Родные Героев Небесной Сотни, участники Революции Достоинства и неравнодушные украинцы чтут погибших.
20 февраля в 18:00 по белорусскому времени в Киеве на аллее Героев Небесной Сотни начался вечер памяти Небесной Сотни. Об этом сообщает
Сообщается, что в центре Киева собрались родные Героев Небесной Сотни, участники Революции Достоинства и неравнодушные украинцы.
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Родные Героев Небесной Сотни, участники Революции Достоинства и неравнодушные украинцы чтут погибших.
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