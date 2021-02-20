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Вечер памяти Небесной Сотни проходит в центре Киева

20.02.2021 20:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Вечер памяти Небесной Сотни проходит в центре Киева

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  • 20.02.2021, 20:13
Вечер памяти Небесной Сотни проходит в центре Киева
Фото: censor.net

Родные Героев Небесной Сотни, участники Революции Достоинства и неравнодушные украинцы чтут погибших.

20 февраля в 18:00 по белорусскому времени в Киеве на аллее Героев Небесной Сотни начался вечер памяти Небесной Сотни. Об этом сообщает censor.net.

Сообщается, что в центре Киева собрались родные Героев Небесной Сотни, участники Революции Достоинства и неравнодушные украинцы.


Фото: censor.net

Фото: censor.net

Фото: censor.net

Фото: censor.net
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Родные Героев Небесной Сотни, участники Революции Достоинства и неравнодушные украинцы чтут погибших.
 
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