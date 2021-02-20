Источник материала: Хартия'97

Америка депортировала 95-летнего охранника нацистского лагеря 7 20.02.2021, 19:59

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Музей на месте концентрационного лагеря в Нойенгамме

Фото: dpa

Его доставили в Франкфурт-на-Майне.

США выдали ФРГ гражданина Германии и жителя американского штата Теннесси Фридриха Карла Б. (Friedrich Karl B.), в 1945 году служившего охранником в концентрационном лагере в Нойенгамме близ Меппена (земля Нижняя Саксония). Как сообщило в субботу, 20 февраля, агентство dpa, 95-летний мужчина был доставлен в международный аэропорт Франкфурта-на-Майне самолетом санитарной авиации, пишет dw.com .

Федеральная полиция передала его Земельному ведомству по уголовным делам (LKA) Гессена. По данным представителя LKA, генеральная прокуратура Целле (Нижняя Саксония) уже направила запрос на допрос экс-охранника по обвинению в соучастии в убийстве.

Суд в США постановил выдворить мужчину из страны

Как сообщили в марте 2020 года в пресс-службе министерства юстиции США, постановление о выдворении Фридриха Карла Б. из страны вынесла судья по иммиграционным вопросам Ребекка Л. Холт в Мемфисе (штат Теннесси).

Суд в Соединенных Штатах постановил, что мужчина "добровольно служил охранником в концентрационном лагере, где имело место преследование" заключенных. Среди узников были евреи, поляки, русские, датчане, голландцы, латыши, французы, итальянцы и другие "политические противники" нацистов. Судья Холт пришла к выводу, что заключенные содержались в ужасающих условиях и, как и в других лагерях, занимались принудительным трудом на открытом воздухе, были вынуждены работать "до состояния истощения и смерти".

Прожил в США свыше 60 лет

Судебные органы пришли к выводу, что он также охранял заключенных во время "принудительной эвакуации" в главный лагерь в Нойенгамме, во время которой погибли около 70 узников. Фридрих Карл Б. проживал в США с 1959 года.

С середины октября 2019 года в Гамбурге шел судебный процесс по делу бывшего охранника концлагеря Штутгоф, 93-летнего Бруно Д. (Bruno D.) Его привозили на заседания суда в инвалидной коляске. В Штутгоф он попал летом 1944 года в 17-летнем возрасте. Именно поэтому его делом занималась судебная коллегия по уголовным делам несовершеннолетних.

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