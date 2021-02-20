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Playtika релоцирует белорусских разработчиков в Польшу?
Источник материала: Партизан
На днях редакции
Сразу скажем: официальных комментариев от Playtika мы пока не получили, хотя и отправили интересующие нас вопросы в головной офис компании в Израиле. Практика показывает, что ответов можно ждать долго (а часто и не дождаться вовсе).
Офис Playtika в Варшаве действительно существует. По данным реестра польских юрлиц, компания «Playtika Poland» была зарегистрирована в Варшаве ещё в январе 2020 года.
Мы не знаем, когда в польском офисе появились первые сотрудники. На сайте Playtika представлены 5 вакансий для работы в Варшаве. Это немного. Для сравнения, в минском офисе открыто больше 10 вакансий только на технические позиции. На данный момент компания занята поисками в Польше java-разработчиков, проектного менеджера, эйчара и администратора офиса.
Можно предположить, что варшавский офис Playtika открылся недавно и только начинает комплектацию штата.
Вакансия администратора варшавского офиса нам наиболее любопытна. В списке его обязанностей указана «помощь релоцированным сотрудникам». LinkedIn находит всего 7 работников Playtika в Варшаве. 6 из них раньше работали в минском офисе. Это только те люди, которые изменили локацию работы в своих анкетах в LinkedIn. Трудно сказать, сколько всего белорусских айтишников Playtika уже перевезла в Варшаву и сколько их окажется там в ближайшем будущем.
Кажется, процесс частичного релокейта действительно запущен.
В конце июня 2020 года стало известно, что Playtika собирается вывезти на лето работников белорусского офиса с семьями в Турцию. Источники dev.by тогда сообщали, что такая мера может быть связана с грядущими выборами и слухами об отключении интернета в Беларуси. В компании эти предположения опровергли и сказали, что полёт в Турции нужен исключительно для отдыха айтишников. Как отдохнули сотрудники минского офиса неизвестно, но уже в октябре к ним нагрянули силовики. Говорят, визит был связан с задержанием одного из работников. Playtika никак не прокомментировала инцидент.
Playtika занимает лидирующие позиции в топ-33 мобильных разработчиков с офисами в Беларуси.
В 2021 году Playtika вышла на IPO.
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На днях редакции dev.by написал читатель: «Playtika открыла офис в Варшаве и частично релоцировала туда людей из Минска». Так ли это? Попытались разобраться.
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