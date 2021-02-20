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Мнение: "Прорывных решений от встречи Путина и Лукашенко в Сочи ждать не стоит"

20.02.2021 21:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Встреча президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко 22 февраля в Сочи не принесет прорывных решений, стороны сосредоточатся на текущей ситуации в отношениях Евросоюза с Москвой и Минском. Такое мнение выразил в субботу в беседе с ТАСС заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.


Кстати, в Сочи в эти дни аомальные снегопады

"Я бы не ждал прорывных решений. Думаю, все пройдет достаточно спокойно. Учитывая резкое обострение ситуации на Украине, практически государственный переворот, не до того, чтобы какие-то прорывные решения устраивать. Ждать от Путина и Лукашенко сейчас каких-то прорывных решений, новых инициатив я бы не стал", - сказал аналитик.

По его мнению, в основном речь на этих переговорах "будет идти об общей ситуации в Европе, вокруг России, Беларуси, отношениях с Евросоюзом, отношениях с Украиной, отношениях с США, учитывая новую команду".

Отвечая на вопрос о том, почему визит Лукашенко в РФ состоится именно сейчас, аналитик пояснил, что в условиях проблем в отношениях РФ и Беларуси с Евросоюзом, необходимо согласовать общую стратегию. "Ситуация напряженная, очередные проблемы с Евросоюзом и у России, и у Беларуси, попытки [ЕС] накладывать на нас новые санкции, - отметил Жарихин. - Надо вырабатывать общую согласованную политику по отношению к Евросоюзу, по отношению к общей ситуации на континенте".

Кроме того, по мнению специалиста, Александр Лукашенко проинформирует Путина о результатах Всебелорусского народного собрания. "Думаю, Лукашенко расскажет о [его] итогах, о тех решениях, которые приняты, не все они обнародованы публично", - обратил внимание собеседник агентства.
 
 
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Встреча президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко 22 февраля в Сочи не принесет прорывных решений, стороны...
 
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