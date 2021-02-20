Загорелся индикатор температуры, а после - STOP: на МКАД сгорел Citroen

Источник материала: Tut.by

На столичной кольцевой дороге сгорел автомобиль. Об этом сообщили в ГАИ Минска.





Происшествие случилось вечером 20 февраля. По предварительной информации, водитель Citroen ехала по МКАД со стороны улицы Громова в направлении улицы Шаранговича. В какой-то момент на панели приборов автомобиля загорелся индикатор, который предупреждал о перегреве двигателя, а после появилась световая сигнализация STOP. Женщина остановилась, взяла своего годовалого ребенка и вышла из авто.

По ее словам, она услышала хлопок, после которого из-под капота Citroen вспыхнуло пламя.





Прибывшие на вызов спасатели ликвидировали возгорание.