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Загорелся индикатор температуры, а после - STOP: на МКАД сгорел Citroen

20.02.2021 21:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На столичной кольцевой дороге сгорел автомобиль. Об этом сообщили в ГАИ Минска.


Происшествие случилось вечером 20 февраля. По предварительной информации, водитель Citroen ехала по МКАД со стороны улицы Громова в направлении улицы Шаранговича. В какой-то момент на панели приборов автомобиля загорелся индикатор, который предупреждал о перегреве двигателя, а после появилась световая сигнализация STOP. Женщина остановилась, взяла своего годовалого ребенка и вышла из авто.

По ее словам, она услышала хлопок, после которого из-под капота Citroen вспыхнуло пламя.


Прибывшие на вызов спасатели ликвидировали возгорание.

 
Теги: Минск
 
 
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Прибывшие на вызов спасатели ликвидировали возгорание.
 
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