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Офис Зеленского опубликовал указ о санкциях против Медведчука

20.02.2021 21:41 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Офис Зеленского опубликовал указ о санкциях против Медведчука

  • 20.02.2021, 21:40
Офис Зеленского опубликовал указ о санкциях против Медведчука

Президент Украины ввел в действие решение СНБО.

20 февраля Офис президента Украины опубликовал подписанный 19 февраля указ главы государства о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях по отношению к ряду физических и юридических лиц, в числе которых – народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук.

В документе говорится, что указ вступает в силу со дня его публикации. Таким образом, вступил в силу указ 20 февраля, пишет gordonua.com.

Решение СНБО приняло 19 февраля. В нем, в частности, указано, что МИД Украины должен попросить Евросоюз, США и другие страны ввести санкции, аналогичные украинским.

Кабинет Министров Украины, СБУ и Национальный банк обязали "обеспечить реализацию и мониторинг эффективности" персональных санкций.

В число восьми физлиц, в отношении которых ввели санкции, вошли пять граждан России (по данным СМИ, это менеджеры активов семьи Медведчука) и трое украинцев – сам Медведчук, его жена Оксана Марченко и Наталья Лавренюк, которую называют гражданской женой нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.

Также СНБО поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод "Самара – Западное направление" и решил ввести санкции против 19 юридических лиц.

Ограничения решили применить к этим лицам на основании расследования СБУ по статье о финансировании терроризма, говорил секретарь СНБО Алексей Данилов. Санкции вводятся на три года и касаются всего имущества, контролируемого Медведчуком.

Комментируя введение санкций, Медведчук заявил, что "ударили по самому дорогому", а в Кремле, кумом главы которого является Медведчук, отметили, что это "очень тревожная информация", и добавили, что в Украине набирает силу "реакционная тенденция".

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