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Минский микрорайон Шарики уверен, что нельзя отнять волю у свободных духом людей
Источник материала: Хартия'97
Минский микрорайон Шарики уверен, что нельзя отнять волю у свободных духом людей
Белорусы продолжают выходить на вечерние акции.
В Беларуси продолжаются акции против режима Лукашенко.
Свободный минский микрорайон Шарики уверен, что нельзя отнять волю у свободных духом людей, пишет телеграм-канал
- Екатерина Борисевич и Артём Сорокин, мы поддерживаем вас! Жыве Беларусь! - заявляют партизаны из Шариков.
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Белорусы продолжают выходить на вечерние акции.
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