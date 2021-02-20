Источник материала: Хартия'97

Минчане провели акцию в поддержку врача Сорокина и журналистки Борисевич 20.02.2021, 21:15

В разных частях столицы появились белые цветы.

Минчане провели акцию в поддержку журналистки Екатерины Борисевич и врача Артема Сорокина, развесив в городе белые цветы.

Напомним, что после убийства лукашистами Романа Бондаренко они опровергли ложь властей и опубликовали информацию о «ноль промилле» в крови погибшего.

19 февраля их начали судить по делу о «ноль промилле».

















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