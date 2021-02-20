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Минчане провели акцию в поддержку врача Сорокина и журналистки Борисевич
Источник материала: Хартия'97
Минчане провели акцию в поддержку врача Сорокина и журналистки Борисевич
В разных частях столицы появились белые цветы.
Минчане провели акцию в поддержку журналистки Екатерины Борисевич и врача Артема Сорокина, развесив в городе белые цветы.
Напомним, что после убийства лукашистами Романа Бондаренко они опровергли ложь властей и
19 февраля их начали судить по делу о «ноль промилле».
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В разных частях столицы появились белые цветы.
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