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Минчане провели акцию в поддержку врача Сорокина и журналистки Борисевич

20.02.2021 21:41 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Минчане провели акцию в поддержку врача Сорокина и журналистки Борисевич

  • 20.02.2021, 21:15
Минчане провели акцию в поддержку врача Сорокина и журналистки Борисевич

В разных частях столицы появились белые цветы.

Минчане провели акцию в поддержку журналистки Екатерины Борисевич и врача Артема Сорокина, развесив в городе белые цветы.

Напомним, что после убийства лукашистами Романа Бондаренко они опровергли ложь властей и опубликовали информацию о «ноль промилле» в крови погибшего.

19 февраля их начали судить по делу о «ноль промилле».





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