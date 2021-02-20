Источник материала: Хартия'97

Специалист рассказала, как значительно улучшить качество сна 2 20.02.2021, 20:55

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Вся пирамида иммунитета и здоровья в целом невозможна без оптимизации сна.

В этом уверена специалист по питанию с 10-летним стажем Надя Анреева, пишет rbc.ua . Она дала четкие рекомендации, как улучшить качество сна.

"Мы можем прожить больше месяца без еды, мы можем достаточно долгое время оставаться здоровыми без физической нагрузки, но без сна мы можем прожить всего по несколько суток", - написала Андреева.

Поэтому оптимизация сна - один из самых важных компонентов по работе с иммунитетом, в некоторых случаях даже важнее, нежели оптимизация питания, подчеркнула Надя.

"Если у вас есть бессонница, сложности с засыпанием, ночные пробуждения - не стоит игнорировать эти симптомы, важно нормализовать сон. Я поделюсь с вами конкретными методами, как улучшить качество вашего сна", - пообещала Андреева.

Рекомендации для хорошего сна:

- Постараться проводить 2 часа до сна без синих экранов. Или, по возможности, купить очки с защитой от синего спектра. Обратите внимание, что встроенные приложения для смены цвета экрана часто бывают неэффективны.

- Самый сложный и в тоже время очень важный пункт для человека, живущего в большом городе. Отбой до 22:30-23:00.

- Проветрить комнату перед сном и, если возможно, снизить интенсивность работы обогревающих устройств.

- Убедитесь, что комната достаточно затемнена. Никакие зарядки не светятся голубыми или белыми огоньками.

- Добавьте сложные углеводы на ужин из овощей (тыква, батат) на ужин и, по возможности, уберите животный белок. Ужин - не значит еда перед сном. Желательно, чтобы между ужином и отходом ко сну было 2-3 часа.

- Можно выпить миндальное молоко перед сном или любое другое растительное молоко. Замочите с утра горстку орешков, через несколько часов промойте, взбейте блендером с теплой водой, процедите, положите ½ чл гхи + мускатный орех на кончике ножа.

- Введите расслабляющие ритуалы перед сном: массаж кунжутным или миндальным маслом всего тела с эфирным маслом лаванды (включите музыку, свечки), ванна с травами или солью, ванночка для стоп и потом массаж маслом, массаж головы маслами, вечерние медитации и т.д.

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