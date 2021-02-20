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Лукашэнка з’явіўся ў клабхаўс! Сатырычнае шоу

20.02.2021 21:46 — Разное | Белсат  
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Источник материала: Белсат

У новым выданні праграмы «Вечаровы шпіль»:

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Сатырычнае шоу «Вечаровы шпіль» глядзіце кожную суботу а 21.15 праз спадарожнік «Астра 4A» (ранейшая назва «Sirius 4»), онлайн, на нашай старонцы або на канале YouTube.

Калаж з фота: KEVIN LAMARQUE / Reuters / Forum, Дмитрий Моор / commons.wikimedia.org

 
 
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У новым выданні праграмы «Вечаровы шпіль»: Сон беларуса. Быль ад Андрэя Дашкевіча, падобная на анекдот! «Адмазаліся», бо потым не адмыцца! Званок да ведзьмы: як...
 
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