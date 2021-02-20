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Лукашэнка з’явіўся ў клабхаўс! Сатырычнае шоу
Источник материала: Белсат
У новым выданні праграмы «Вечаровы шпіль»:
Сатырычнае шоу
Калаж з фота: KEVIN LAMARQUE / Reuters / Forum, Дмитрий Моор / commons.wikimedia.org
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