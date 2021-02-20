Виталий Гурков ответил на слова Лукашенко про «болтовню на мове»

Источник материала: Салiдарнасць

Сказанное Лукашенко про национализм во время посещения Купаловского театра не оставило спортсмена равнодушным.

Напомним, тогда Лукашенко заявил: «Я считаю, что национализм — это не болтовня на мове. А это делать то, что останется в памяти».

«А в памяти останутся десятки тысяч сломанных судеб, без вести пропавшие и убитые. Террор, кровь и боль белорусского народа. А не ледовые дворцы и библиотека», – написал Гурков в своем Instagram .