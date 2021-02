197-ы дзень пратэсту: прадукты ў крэдыт, прысуд Навальнаму і першае адкрытае паседжанне СХОДу

Источник материала: Белсат

Паслявыбарчыя пратэсты ў Беларусі доўжацца 197 дзён. У краіне працягваюць саджаць новых беларусаў, найбуйнейшы харчовы магазін пачаў прадаваць прадукты ў крэдыт, звольненыя па палітычных матывах выкладчыкі знаходзяць новыя месцы працы ў Еўропе. А неверагодныя беларусы працягваюць выходзіць на вуліцы ў знак салідарнасці з затрыманымі і выказваюць сваю незадаволенасць рэжымам.

Сёння, 20 лютага, дзень народзінаў у нашай журналісткі Дар’і Чульцовай. Але свой 24-ты дзень народзінаў Даша сустракае не дома са сваякамі і сябрамі, а за кратамі.

Журналістак «Белсату» Дашу Чульцову і Кацярыну Бахвалаву затрымалі за выкананне сваіх прафесійных абавязкаў: яны вялі стрым з «Плошчы Пераменаў» 15 лістапада. Суд Фрунзенскага раёну прызнаў іх вінаватымі за арганізацыю масавых беспарадкаў і пакараў двума гадамі пазбаўлення волі.

З самай раніцы на знак салідарнасці ў гэты дзень беларусы зладзілі акцыі падтрымкі і павіншавалі Дашу з яе святам.

А ў цэнтры Бруселю на галоўнай вуліцы з’явіўся вось такі банэр, на якім заклікаюць да вызвалення журналістаў.

Freedom for Katsyaryna & Darya, freedom for the media.

Friends at the #EEAS & @EU_Commission , let’s not close eyes to the persecutions and human rights violations.

On main avenue in #Brussels center, next to #EU institutions, there is a #solidarity appeal. #DemocraticBelarus pic.twitter.com/ZmgvppWJz6