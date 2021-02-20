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Названы обстоятельства смерти Андрея Мягкова

20.02.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Названы обстоятельства смерти Андрея Мягкова

Не исключено, что актер Андрей Мягков умер от сердечного приступа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Московский комсомолец».

Издание сообщает, что незадолго до трагедии на дом к артисту вызывали скорую, но он скончался до приезда врачей. До этого Мягков перенес операцию на сердце (шунтирование).

О смерти народного артиста России стало известно 18 февраля. Мягков, известный нескольким поколениям по фильмам «Ирония судьбы» и «Служебный роман», скончался на 83-м году жизни.

Всего на счету Андрея Васильевича – 40 кинолент и сериалов. Он закончил сниматься 10 лет назад, уже тогда оставаясь только на работе в театре. Спектакли с ним до последнего собирали полные залы. 

Фото: РИА «Новости» 

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Не исключено, что актер Андрей Мягков умер от сердечного приступа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Московский комсомолец». Издание сообщает, что...
 
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