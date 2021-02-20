|
Названы обстоятельства смерти Андрея Мягкова
Источник материала: ОНТ
Не исключено, что актер Андрей Мягков умер от сердечного приступа. Об этом
Издание сообщает, что незадолго до трагедии на дом к артисту вызывали скорую, но он скончался до приезда врачей. До этого Мягков перенес операцию на сердце (шунтирование).
О смерти народного артиста России стало известно 18 февраля. Мягков, известный нескольким поколениям по фильмам «Ирония судьбы» и «Служебный роман», скончался на 83-м году жизни.
Всего на счету Андрея Васильевича – 40 кинолент и сериалов. Он закончил сниматься 10 лет назад, уже тогда оставаясь только на работе в театре. Спектакли с ним до последнего собирали полные залы.
Фото: РИА «Новости»
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Не исключено, что актер Андрей Мягков умер от сердечного приступа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Московский комсомолец». Издание сообщает, что...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)