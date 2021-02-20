Названы обстоятельства смерти Андрея Мягкова

Источник материала: ОНТ

Не исключено, что актер Андрей Мягков умер от сердечного приступа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Московский комсомолец».

Издание сообщает, что незадолго до трагедии на дом к артисту вызывали скорую, но он скончался до приезда врачей. До этого Мягков перенес операцию на сердце (шунтирование).

О смерти народного артиста России стало известно 18 февраля. Мягков, известный нескольким поколениям по фильмам «Ирония судьбы» и «Служебный роман», скончался на 83-м году жизни.

Всего на счету Андрея Васильевича – 40 кинолент и сериалов. Он закончил сниматься 10 лет назад, уже тогда оставаясь только на работе в театре. Спектакли с ним до последнего собирали полные залы.

Фото: РИА «Новости»

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