Проблемные долгострои Минска. Что с ними будет после проверки КГК

Источник материала: ОНТ

Минска. Что с ними будет после проверки КГК" class="one-news__figure-img">

Долгострои на контроле! В Беларуси проверят объекты, где строительство продолжается сверхнормы. По поручению Президента, рейды проводит комитет госконтроля. Какие долгострои Минска самые проблемные и что с ними будет дальше.





Магазины, фудкорты, фитнесс-клуб, кинотеатр, боулинг и не только. Всё это собирались открыть здесь, на улице Притыцкого ещё 6 лет назад. Предприниматели вложили сотни тысяч долларов и стали соинвесторами торгово-развлекательного центра. Рекламировали, что он станет самым крупным в Беларуси. Даже название придумали оригинальное – «Гулливер». Однако проблемы с ним оказались куда масштабнее самого проекта.

Торговый центр «Гулливер» называют минским долгостроем №1. Работы здесь остановили ещё в 2016 году. После объект несколько раз пытались продать на аукционе, однако желающих купить его так и не нашлось.

Говорят, платить не за что. От великана тут, пожалуй, только название. Застройщик не построил фактически ничего – выполнено лишь 7% от запланированных работ. По сути, сейчас объект даже не законсервирован. Как быть дальше – пока неясно.

Александр Семененко - антикризисный управляющий ТРЦ «Гулливер»: «Выставляли на торги, цена была снижена на 25%, с 19 миллионов до 15. В этом году планируем ещё пробовать продавать, в связи с тем, что конъектура рынка изменилась, это будет достаточно сложно. Но будем пробовать ещё снижать стоимость и продавать объект».

А может место плохо? Неподалеку ещё один проблемный долгострой. Бывший кинотеатр «Современник». Иностранный инвестор собирался возвести торговый центр и гостиницу. Срок – 2015 год… То, что получилось, на гостиницу мало похоже. Несколько лет компания обещала, что простой временный, однако строителей и технику здесь не видели давно.

Ирина Савицкая, заместитель главы администрации Фрунзенского района: «Мы сейчас готовим пакет документов, чтобы подать иск в отношении данного застройщика и изъять данное строение, а там потом будем решать. Конечно, в том виде, в каком оно есть – так не будет, это однозначно».

Такие случаи сегодня скорее исключение из правил. В Минске около 300 объектов, где строительство продолжается сверхнормы. Это значительно меньше, чем в других регионах. Из них лишь единицы – проблемные долгострои. Ещё 10 лет назад тенденция была иной.

И главное, большинство таких объектов не жилые дома, а торговые или административные центры. По всей стране 4465 проблемных строек. И по каждой из них до конца года будет принято решение: снести или достроить.

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