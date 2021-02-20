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Стали известны возможные причины обрушения цеха в Норильске
Источник материала: ОНТ
Грубое нарушение техники безопасности. Одна из возможных причин обрушения цеха горно-обогатительной фабрики в Норильске.
Об этом заявил глава «Норильского никеля». Трое рабочих скончались в момент обрушения. Двоим удалось выбраться самостоятельно. Еще двое по предварительной версии могут находится в металлической ловушке. Ранее цех был признан «непригодным для работы», там начали ремонт, но здание не выдержало. На месте работают больше двухсот спасателей, но ситуация остается критической. Операция осложняется непогодой – в Норильске минус 33°С.
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Грубое нарушение техники безопасности. Одна из возможных причин обрушения цеха горно-обогатительной фабрики в Норильске. Об этом заявил глава «Норильского...
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