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Стали известны возможные причины обрушения цеха в Норильске

20.02.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Стали известны возможные причины обрушения цеха в Норильске

Грубое нарушение техники безопасности. Одна из возможных причин обрушения цеха горно-обогатительной фабрики в Норильске.

Об этом заявил глава «Норильского никеля». Трое рабочих скончались в момент обрушения. Двоим удалось выбраться самостоятельно. Еще двое по предварительной версии могут находится в металлической ловушке. Ранее цех был признан «непригодным для работы», там начали ремонт, но здание не выдержало. На месте работают больше двухсот спасателей, но ситуация остается критической. Операция осложняется непогодой – в Норильске минус 33°С.

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Грубое нарушение техники безопасности. Одна из возможных причин обрушения цеха горно-обогатительной фабрики в Норильске. Об этом заявил глава «Норильского...
 
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