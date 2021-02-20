Белоруска Марина Слуцкая завоевала бронзу турнира серии Большого шлема по дзюдо

Источник материала: ОНТ

Белоруска Марина Слуцкая завоевала бронзу, выступая на турнире серии Большого шлема по дзюдо в Тель-Авиве (Израиль). Об этом пишет БЕЛТА.

Выступающая в весовой категории более 78 килограмм белоруска в стартовом поединке одолела свою соперницу из Венгрии Мерседес Сигетвари.

После этого наша спортсменка одолела россиянку Анжелу Гаспарян. В полуфинале Марина Слуцкая проиграла француженке Романи Дико, но смогла реабилитироваться, выиграв схватку за бронзу у Жасмин Грабовски из Германии.

Фото БЕЛТА (архив)

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