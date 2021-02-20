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Голодовка осужденного террориста спровоцировала беспорядки в Греции

20.02.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Голодовка осужденного террориста спровоцировала беспорядки в Греции

Эти выходные проходят под знаком столкновения с полицией и в Греции. Там повод и вовсе вызывает много противоречий. Толпа вышла бастовать против голодовки одного из греческих заключенных.

Демонстранты практически сразу вступили в противостояние с полицейскими. Требуют они пересмотра одного из уголовных дел Димитриса Куфодинаса. Этот человек, чья вина была не раз доказана в суде, преступник из организации «17 ноября», которая действовала до 2002-го и провернула 103 террористических акта в Европе, Великобритании и США. Куфодинас осужден на 11 пожизненных сроков и 25 лет тюрьмы за участие в 11-ти убийствах, в разбойных нападениях и взрывах. Уже в заключении он провел 38-дневную голодовку, что и вызвало массовые беспорядки среди сторонников организации, оказывается, они есть.

Несколько дней назад в Греции уже прошли массовые протесты портив карантинных мер, несмотря на то, что ситуация с COVID-19 в стране осложняется. Цифры по заболевшим ползут вверх. 1400 было за прошлые сутки, 1460 за сегодня. На острове начинают говорить о новой волне COVID-19

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Эти выходные проходят под знаком столкновения с полицией и в Греции. Там повод и вовсе вызывает много противоречий. Толпа вышла бастовать против голодовки одного...
 
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